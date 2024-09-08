Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція останнього змагального дня

У заключний день Паралімпіади-2024 за медалі поборються чотири українські спортсмени.
У неділю, 8 вересня, відбувається останній, одинадцятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.
Цього дня за нагороди позмагаються чотири українські спортсмени. Україна буде представлена у веслуванні на байдарках і каное та паверліфтингу.
Дивіться повний розклад виступів українців у заключний змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.
Церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024 відбудеться о 21:00 та триватиме приблизно три години.
Розклад виступів українців в останній день Паралімпіади-2024 (8 вересня)
11:28. Веслування на байдарках і каное. Андрій Кривчун: каное-одиночка, 200 м, клас VL2, півфінал
12:25. Веслування на байдарках і каное. Марина Мажула: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1, фінал
12:49. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки: каное-одиночка, 200 м, клас VL2, фінал
13:33. Веслування на байдарках і каное. Владислав Єпіфанов: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, фінал
16:35. Паверліфтинг. Антон Крюков: понад 106 кг, фінал
Перед останнім днем Паралімпіади-2024 збірна України посідає сьоме місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 79 нагород: 21 золоту, 26 срібних та 32 бронзові. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.
Україну на Паралімпійських іграх у Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
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