Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція п'ятого змагального дня

У п'ятий день Паралімпіади-2024 виступлять 38 українських спортсменів.

У понеділок, 2 вересня, відбувається п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.

Цього дня розіграють 61 комплект нагород. Україна 2 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 38 спортсменами, зокрема командою з голболу.

Дивіться повний розклад виступів українців у п'ятий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад виступів українців у п'ятий день Паралімпіади-2024 (2 вересня)

9:30. Бадмінтон. Оксана Козина: бронзовий матч

10:00. Кульова стрільба. Ірина Ляху, Олексій Денисюк: мікст, стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м, точність

10:30. Плавання. Андрій Трусов, Юрій Шенгур: 400 м, вільний стиль, клас S7, кваліфікація

10:46. Плавання. Вероніка Коржова: 400 м, вільний стиль, клас S7, кваліфікація

11:03. Плавання. Юрій Божинський, Дмитро Василенко: 50 м, вільний стиль, клас S9, кваліфікація

11:13. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, спина, клас S3, кваліфікація

11:23. Плавання. Ольга Мальцева: 50 м, спина, клас S3, кваліфікація

11:33. Плавання. Василь Крайник: 100 м, брас, клас SB14, кваліфікація

11:45. Настільний теніс. Олександр Єзик: одиночний турнір, клас MS2, 1/8 фіналу

11:49. Плавання. Ілля Яременко, Максим Веракса, Олексій Вірченко: 50 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація

11:55. Плавання. Анна Стеценко: 50 м, вільний стиль, клас S12, кваліфікація

12:04. Плавання. Олександр Комаров: 100 м, брас, клас SB4, кваліфікація

12:26. Плавання. Роман Бондаренко: 200 м, вільний стиль, клас S2, кваліфікація

14:00. Кульова стрільба. Ірина Ляху, Олексій Денисюк: мікст, стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м, швидкість

11:48. Легка атлетика. Оксана Ботуручук (з Микитою Барабановим): 400 м, клас T12, кваліфікація

13:35. Триатлон. Аліса Колпакчи: клас PTS5, фінал

16:00. Голбол. Україна – Іран: чвертьфінал

17:45. Кульова стрільба. Мікст: стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м, фінал

18:00. Настільний теніс. Василь Петрунів: одиночний турнір, клас MS3, 1/8 фіналу

18:30. Плавання. Чоловіки: 400 м, вільний стиль, клас S7, фінал

18:41. Плавання. Жінки: 400 м, вільний стиль, клас S7, фінал

18:52. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S9, фінал

18:58. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S3, фінал

19:05. Плавання. Жінки: 50 м, спина, клас S3, фінал

19:13. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB14, фінал

19:42. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S13, фінал

19:47. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S12, фінал

20:00. Легка атлетика. Роман Новак: метання списа, клас F64, фінал

20:04. Легка атлетика. Зоя Овсій: метання диска, клас F53, фінал

20:08. Легка атлетика. Ігор Цвєтов, Іван Тетюхін: 100 м, клас Т35, фінал

20:09. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB4, фінал

20:15. Легка атлетика. Олександр Литвиненко, Роман Павлик: стрибки у довжину, клас Т36, фінал

20:41. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S2, фінал

20:45. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, 1/8 фіналу

21:20. Легка атлетика. Юлія Шуляр: 400 м, клас Т20, кваліфікація

21:43. Легка атлетика. Жінки: 400 м, клас T12, півфінал

21:45. Настільний теніс. Максим Ніколенко: одиночний турнір, клас MS8, 1/8 фіналу

Зазначимо, що після четвертого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає 11-те місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 27 нагород – три золоті, 10 срібних і 14 бронзових. За кількістю виграних медалей наша команда ділить третю позицію з США та Бразилією.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

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