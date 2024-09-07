Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція передостаннього змагального дня

У десятий день Паралімпіади-2024 виступлять 32 українські спортсмени.

У суботу, 7 вересня, відбувається передостанній, десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.

Цього дня розіграють 75 комплектів нагород. Україна 7 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 32 спортсменами.

Дивіться повний розклад виступів українців у десятий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад виступів українців у десятий день Паралімпіади-2024 (7 вересня)

10:30. Дзюдо. Олександр Назаренко: до 90 кг, клас J2, чвертьфінал (мат №1, 10-й запуск)

10:30. Дзюдо. Анастасія Гарник: понад 70 кг, клас J1, чвертьфінал (мат №1, 11-й запуск)

10:30. Плавання. Ігор Німченко: 200 м, комплексне плавання, клас SM10, кваліфікація

10:59. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, спина, клас S6, кваліфікація

11:00. Настільний теніс. Марина Литовченко: одиночний турнір, WS6, півфінал

11:00. Фехтування. Жінки: командний турнір, шпага, 1/8 фіналу

11:14. Веслування на байдарках і каное. Микола Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, півфінал

11:25. Плавання. Юрій Шенгур, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 50 м, батерфляй, клас S7, кваліфікація

11:31. Плавання. Вероніка Коржова: 50 м, батерфляй, клас S7, кваліфікація

11:34. Легка атлетика. Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов: біг на 200 м, клас Т35, фінал

11:38. Плавання. Дмитро Виноградець: 50 м, спина, клас S4, кваліфікація

11:43. Легка атлетика. Микола Райський: біг на 200 м, клас Т37, фінал

11:47. Плавання. Ярослав Денисенко, Ілля Яременко: 100 м, батерфляй, клас S12, кваліфікація

11:49. Веслування на байдарках і каное. Наталія Лагутенко: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, півфінал

11:54. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація

12:04. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 200 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація

12:36. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, фінал

13:36. Веслування на байдарках і каное. Жінки: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, фінал

13:40. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, шпага, 1/4 фіналу

14:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, фінал

14:35. Паверліфтинг. Юрій Бабинець: до 88 кг, фінал

16:30. Дзюдо. Жінки: до 90 кг, клас J1, фінал (9-й запуск)

16:30. Дзюдо. Чоловіки: до 90 кг, клас J2, фінал (12-й запуск)

18:30. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексне плавання, клас SM10, фінал

18:53. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S6, фінал

19:30. Плавання. Чоловіки: 50 м, батерфляй, клас S7, фінал

19:36. Плавання. Жінки: 50 м, батерфляй, клас S7, фінал

19:58. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S4, фінал

20:00. Настільний теніс. Жінки: одиночний турнір, клас WS6, фінал

20:04. Плавання. Марина Вербова: 50 м, спина, клас S4, фінал

20:27. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S12, фінал

20:33. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S11, фінал

20:56. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S3, фінал

21:00. Фехтування. Жінки: командний турнір, шпага, фінал

22:15. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, шпага, фінал

Зазначимо, що після дев'ятого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає восьме місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 67 нагород: 16 золотих, 23 срібні та 28 бронзових. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

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