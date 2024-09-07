Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція передостаннього змагального дня

У десятий день Паралімпіади-2024 виступлять 32 українські спортсмени.
У суботу, 7 вересня, відбувається передостанній, десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.
Цього дня розіграють 75 комплектів нагород. Україна 7 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 32 спортсменами.
Дивіться повний розклад виступів українців у десятий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.
Розклад виступів українців у десятий день Паралімпіади-2024 (7 вересня)
10:30. Дзюдо. Олександр Назаренко: до 90 кг, клас J2, чвертьфінал (мат №1, 10-й запуск)
10:30. Дзюдо. Анастасія Гарник: понад 70 кг, клас J1, чвертьфінал (мат №1, 11-й запуск)
10:30. Плавання. Ігор Німченко: 200 м, комплексне плавання, клас SM10, кваліфікація
10:59. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, спина, клас S6, кваліфікація
11:00. Настільний теніс. Марина Литовченко: одиночний турнір, WS6, півфінал
11:00. Фехтування. Жінки: командний турнір, шпага, 1/8 фіналу
11:14. Веслування на байдарках і каное. Микола Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, півфінал
11:25. Плавання. Юрій Шенгур, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко: 50 м, батерфляй, клас S7, кваліфікація
11:31. Плавання. Вероніка Коржова: 50 м, батерфляй, клас S7, кваліфікація
11:34. Легка атлетика. Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов: біг на 200 м, клас Т35, фінал
11:38. Плавання. Дмитро Виноградець: 50 м, спина, клас S4, кваліфікація
11:43. Легка атлетика. Микола Райський: біг на 200 м, клас Т37, фінал
11:47. Плавання. Ярослав Денисенко, Ілля Яременко: 100 м, батерфляй, клас S12, кваліфікація
11:49. Веслування на байдарках і каное. Наталія Лагутенко: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, півфінал
11:54. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, вільний стиль, клас S11, кваліфікація
12:04. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 200 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація
12:36. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, фінал
13:36. Веслування на байдарках і каное. Жінки: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, фінал
13:40. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, шпага, 1/4 фіналу
14:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, фінал
14:35. Паверліфтинг. Юрій Бабинець: до 88 кг, фінал
16:30. Дзюдо. Жінки: до 90 кг, клас J1, фінал (9-й запуск)
16:30. Дзюдо. Чоловіки: до 90 кг, клас J2, фінал (12-й запуск)
18:30. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексне плавання, клас SM10, фінал
18:53. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S6, фінал
19:30. Плавання. Чоловіки: 50 м, батерфляй, клас S7, фінал
19:36. Плавання. Жінки: 50 м, батерфляй, клас S7, фінал
19:58. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S4, фінал
20:00. Настільний теніс. Жінки: одиночний турнір, клас WS6, фінал
20:04. Плавання. Марина Вербова: 50 м, спина, клас S4, фінал
20:27. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S12, фінал
20:33. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S11, фінал
20:56. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S3, фінал
21:00. Фехтування. Жінки: командний турнір, шпага, фінал
22:15. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, шпага, фінал
Зазначимо, що після дев'ятого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає восьме місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 67 нагород: 16 золотих, 23 срібні та 28 бронзових. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.
Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
Читайте також: Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей