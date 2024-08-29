Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція першого змагального дня

У стартовий день Паралімпіади-2024 виступлять 29 українських спортсменів.
У четвер, 29 серпня, відбувається перший змагальний день Паралімпійських ігор-2024, які напередодні розпочалися в Парижі урочистою церемонією відкриття.
Цього дня будуть розіграні перші комплекти нагород. 29 серпня Україну на Паралімпіаді-2024 представлятимуть 29 спортсменів, серед них і збірна з голболу, до складу якої входять шість гравців.
Дивіться розклад виступів українців у перший змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.
Розклад виступів українців у перший день Паралімпіади-2024 (29 серпня)
10:59. Плавання. Роман Бондаренко: 100 м, спина, клас S2, кваліфікація
11:00. Настільний теніс. Василь Петрунів, Олександр Єзик: парний турнір, клас MD8, 1/8 фіналу
11:28. Плавання. Дмитро Ванзенко: 100 м, батерфляй, клас S14, кваліфікація
11:43. Плавання. Анна Гонтар: 50 м, вільний стиль, клас S6, кваліфікація
11:51. Плавання. Ігор Німченко: 50 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація
12:03. Плавання. Олексій Вірченко: 100 м, батерфляй, клас S13, кваліфікація
12:19. Плавання. Олександр Комаров: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація
Не раніше 12:30. Бадмінтон. Олександр Чирков: груповий етап, клас SL3
12:31. Плавання. Ірина Пойда: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація
13:15. Настільний теніс. Віктор Дідух, Максим Ніколенко: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу
13:15. Настільний теніс. Лев Кац, Іван Май: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу
13:50. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4
14:00. Стрільба з лука. Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2/ST)
14:15. Голбол. Україна – Єгипет: груповий етап, чоловіки
18:00. Боча. Артем Колінько: груповий етап, клас ВС4
18:00. Стрільба з лука. Сергій Атаманенко: блочний лук, кваліфікація (клас ST)
18:00. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2)
18:50. Плавання. Антон Коль: 100 м, спина, клас S1, фінал
19:00. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S2, фінал
19:36. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S14, фінал
20:19. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S6, фінал
20:20. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4
20:41. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S10, фінал
21:00. Настільний теніс. Іван Май, Марина Литовченко: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу
21:09. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S13, фінал
21:38. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал
21:45. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу
21:46. Плавання. Жінки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал