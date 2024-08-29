Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція першого змагального дня

У четвер, 29 серпня, відбувається перший змагальний день Паралімпійських ігор-2024, які напередодні розпочалися в Парижі урочистою церемонією відкриття.

Цього дня будуть розіграні перші комплекти нагород. 29 серпня Україну на Паралімпіаді-2024 представлятимуть 29 спортсменів, серед них і збірна з голболу, до складу якої входять шість гравців.

Дивіться розклад виступів українців у перший змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад виступів українців у перший день Паралімпіади-2024 (29 серпня)

10:59. Плавання. Роман Бондаренко: 100 м, спина, клас S2, кваліфікація

11:00. Настільний теніс. Василь Петрунів, Олександр Єзик: парний турнір, клас MD8, 1/8 фіналу

11:28. Плавання. Дмитро Ванзенко: 100 м, батерфляй, клас S14, кваліфікація

11:43. Плавання. Анна Гонтар: 50 м, вільний стиль, клас S6, кваліфікація

11:51. Плавання. Ігор Німченко: 50 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація

12:03. Плавання. Олексій Вірченко: 100 м, батерфляй, клас S13, кваліфікація

12:19. Плавання. Олександр Комаров: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація

Не раніше 12:30. Бадмінтон. Олександр Чирков: груповий етап, клас SL3

12:31. Плавання. Ірина Пойда: 200 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація

13:15. Настільний теніс. Віктор Дідух, Максим Ніколенко: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу

13:15. Настільний теніс. Лев Кац, Іван Май: парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу

13:50. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4

14:00. Стрільба з лука. Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2/ST)

14:15. Голбол. Україна – Єгипет: груповий етап, чоловіки

18:00. Боча. Артем Колінько: груповий етап, клас ВС4

18:00. Стрільба з лука. Сергій Атаманенко: блочний лук, кваліфікація (клас ST)

18:00. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко: олімпійський лук, кваліфікація (клас W2)

18:50. Плавання. Антон Коль: 100 м, спина, клас S1, фінал

19:00. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S2, фінал

19:36. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S14, фінал

20:19. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S6, фінал

20:20. Боча. Наталія Кононенко: груповий етап, клас ВС4

20:41. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S10, фінал

21:00. Настільний теніс. Іван Май, Марина Литовченко: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу

21:09. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S13, фінал

21:38. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал

21:45. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу

21:46. Плавання. Жінки: 200 м, вільний стиль, клас S5, фінал