Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція шостого змагального дня

У шостий день Паралімпіади-2024 виступлять 47 українських спортсменів.

У вівторок, 3 вересня, відбувається шостий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.

Цього дня розіграють 50 комплектів нагород. Україна 3 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 47 спортсменами, зокрема свій заключний матч групового етапіу проведе збірна з волейболу сидячи.

Дивіться повний розклад виступів українців у шостий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад виступів українців у шостий день Паралімпіади-2024 (3 вересня)

10:30. Паралімпіада-2024. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко: стрільба з трьох положень, 50 м, клас SH1, кваліфікація

10:30. Паралімпіада-2024. Кульова стрільба. Ірина Щетнік: стрільба з трьох положень, 50 м, клас SH1, кваліфікація

10:30. Плавання. Юрій Шенгур, Євгеній Богодайко, Андрій Трусов: 100 м, спина, клас S7, кваліфікація

10:38. Плавання. Юрій Божинський: 100 м, спина, клас S9, кваліфікація

11:15. Плавання. Анна Гонтар: 50 м, батерфляй, клас S6, кваліфікація

11:21. Плавання. Ярослав Семененко: 50 м, спина, клас S5, кваліфікація

11:25. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко: олімпійський лук, одиночний турнір, 1/16 фіналу

11:30. Плавання. Ірина Пойда: 50 м, спина, клас S5, кваліфікація

11:45. Настільний теніс. Ірина Шинкарьова: одиночний турнір, клас WS9, 1/8 фіналу

11:51. Плавання. Ангеліна Мальцева: 100 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація

12:04. Плавання. Кирило Гаращенко: 200 м, комплексний стиль, клас SM13, кваліфікація

12:23. Легка атлетика. Микола Райський, Ярослав Окапинський: 400 м, клас Т37, кваліфікація

12:25. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, батерфляй, клас S10, кваліфікація

12:30. Настільний теніс. Лев Кац: одиночний турнір: клас MS9, 1/8 фіналу

12:30. Настільний теніс: Іван Май: одиночний турнір, клас MS9, 1/8 фіналу

13:14. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): 400 м, клас T12, фінал

14:00. Фехтування на кріслах колісних: Наталія Морквич: одиночний турнір, шаблі, категорія А, 1/16 фіналу

14:30. Фехтування на кріслах колісних: Дмитро Сероженко: одиночний турнір, шаблі, категорія Б, 1/16 фіналу

14:30. Фехтування на кріслах колісних: Антон Дацько: одиночний турнір, шаблі, категорія Б, 1/16 фіналу

14:30. Боча. Артем Колінько, Наталія Коненко: мікст, пари, груповий етап

14:45. Чоловіки: кульова стрільба, стрільба з трьох положень, 50 м, клас SH1, фінал

14:50. Фехтування на кріслах колісних: Надія Долох, Олена Федота-Ісаєва: одиночний турнір, шаблі, категорія Б, 1/16 фіналу

15:10. Фехтування на кріслах колісних: Артем Манько: одиночний турнір, шаблі, категорія А, 1/8 фіналу

15:10. Фехтування на кріслах колісних: Андрій Демчук: одиночний турнір, шаблі, категорія А, 1/8 фіналу

15:30. Фехтування на кріслах колісних: Євгенія Бреус: одиночний турнір, шаблі, категорія А, 1/8 фіналу

17:00. Чоловіки: кульова стрільба, стрільба з трьох положень, 50 м, клас SH1, фінал

18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S7, фінал

18:37. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S9, фінал

19:00. Волейбол сидячи. Україна – Бразилія: груповий етап

19:05. Плавання. Жінки: 50 м, батерфляй, клас S6, фінал

19:27. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S5, фінал

19:33. Плавання. Жінки: 50 м, спина, клас S5, фінал

19:50. Боча. Артем Колінько, Наталія Коненко: мікст, пари, груповий етап

20:00. Легка атлетика. Владислав Загребельний: стрибки у довжину, клас Т37, фінал

20:04. Легка атлетика. Олександр Яровий, Максим Коваль: штовхання ядра, клас F20, фінал

20:14. Стрільба з лука. Жінки: олімпійський лук, одиночний турнір, фінал

20:30. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S3, фінал

20:40. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексний стиль, клас SM13, фінал

21:00. Настільний теніс. Наталія Космина: одиночний турнір, клас WS11, чвертьфінал

21:13. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S10, фінал

21:50. Фехтування на кріслах колісних: чоловіки, одиночний турнір,, шаблі, категорія Б, фінал

22:15. Фехтування на кріслах колісних: жінки, шаблі, категорія Б, фінал

22:38. Легка атлетика. Наталія Кобзар: 400 м, клас Т37, фінал

22:40. Фехтування на кріслах колісних: чоловіки, одиночний турнір, шаблі, категорія А, фінал

23:05. Фехтування на кріслах колісних: жінки, одиночний турнір, шаблі, категорія А, фінал

Зазначимо, що після п'ятого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає десяте місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 35 нагород – 5 золотих, 12 срібних і 18 бронзових. За кількістю виграних медалей наша команда розташовується на п'ятій позиції.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

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