Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція сьомого змагального дня

У сьомий день Паралімпіади-2024 виступлять 58 українських спортсменів.

У середу, 4 вересня, відбувається сьомий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.

Цього дня розіграють 63 комплекти нагород. Україна 4 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 58 спортсменами, зокрема свій півфінальний матч проведе наша збірна з голболу, тоді як волейбольна команда побореться за 7-8 місце.

Дивіться повний розклад виступів українців у сьомий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад виступів українців у сьомий день Паралімпіади-2024 (4 вересня)

10:30. Плавання. Ілля Яременко, Ярослав Денисенко, Максим Веракса: 100 м, вільний стиль, клас S12, кваліфікація

10:30. Кульова стрільба. Максим Денисюк: мікст, пістолет, 50 м, клас SH1, кваліфікація

10:34. Стрільба з лука. Руслан Цимбалюк: одиночний турнір, олімпійський лук, 1/16 фіналу

10:37. Плавання. Анна Стеценко: 100 м, вільний стиль, клас S12, кваліфікація

10:40. Фехтування. Олег Науменко: одиночний турнір, рапіра, категорія В, 1/8 фіналу

10:40. Фехтування. Дмитро Серьоженко: одиночний турнір, рапіра, категорія В, 1/8 фіналу

10:45. Плавання. Дмитро Ванзенко, Василь Крайник: 200 м, комплексний стиль, клас SM14, кваліфікація

11:00. Настільний теніс. Марина Литовченко: одиночний турнір, клас WS6, 1/4 фіналу

11:10. Фехтування. Надія Долох: одиночний турнір, рапіра, категорія В, 1/8 фіналу

11:30. Боча. Наталія Коненко, Артем Колінько: мікст, парний турнір, клас BC4, чвертьфінал

11:40. Фехтування. Андрій Демчук: одиночний турнір, рапіра, категорія А, 1/8 фіналу

11:47. Плавання. Марина Вербова: 50 м, брас, клас SB3, кваліфікація

11:57. Плавання. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов, Юрій Шенгур: 50 м, вільний стиль, клас S7, кваліфікація

12:04. Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, вільний стиль, клас S7, кваліфікація

12:10. Фехтування. Наталія Морквич: одиночний турнір, рапіра, категорія А, 1/8 фіналу

12:10. Легка атлетика. Микола Райський, Ярослав Окапинський: біг на 400 м, клас T37, фінал

12:47. Легка атлетика. Марія Шпатківська: штовхання ядра, клас F46, фінал

13:00. Волейбол. Україна – Франція: матч за 7-8 місце

13:07. Стрільба з лука. Василь Наумчук: одиночний турнір, олімпійський лук, 1/8 фіналу

13:15. Кульова стрільба. Мікст: пістолет, 50 м, клас SH1, фінал

13:30. Кульова стрільба. Віталій Плакущий, Василь Ковальчук: мікст, гвинтівка, 50 м, лежачи, клас SH2, кваліфікація

14:00. Настільний теніс. Іван Май: одиночний турнір, клас MS9, 1/4 фіналу

14:30. Голбол. Україна – Бразилія: півфінал

14:51. Велоспорт. Єгор Дементьєв: гонка з роздільним стартом, клас С5, фінал

15:57. Велоспорт. Павло Баль: гонка з роздільним стартом, клас Н5, фінал

16:00. Кульова стрільба. Мікст, гвинтівка, 50 м, лежачи, клас SH2, фінал

18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S12, фінал

18:36. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S12, фінал

18:42. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексний стиль, клас SM14, фінал

19:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, 1/4 фіналу

19:50. Боча. Мікст: парний турнір, клас BC4, півфінал

19:59. Плавання. Жінки: 50 м, брас, клас SB3, фінал

20:00. Легка атлетика. Анастасія Москаленко: штовхання ядра, клас F32, фінал

20:00. Настільний теніс. Максим Ніколенко: одиночний турнір, клас MS8, 1/4 фіналу

20:06. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S7, фінал

20:28. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S7, фінал

20:33. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): біг на 100 м, клас Т12, кваліфікація

20:40. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, рапіра, категорія В, фінал

20:44. Стрільба з лука. Чоловіки, олімпійський лук, фінал

20:58. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок, фінал

21:15. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, рапіра, категорія В, фінал

21:50. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, рапіра, категорія А, фінал

22:25. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, рапіра, категорія А, фінал

22:45. Легка атлетика. Наталія Кобзар: біг на 100 м, клас Т37, кваліфікація

Зазначимо, що після шостого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає сьоме місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзову. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Читайте також: Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей