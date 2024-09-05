Україна на Паралімпіаді-2024: розклад та онлайн-трансляція восьмого змагального дня

У восьмий день Паралімпіади-2024 виступлять 38 українських спортсменів.

У четвер, 5 вересня, відбувається восьмий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.

Цього дня розіграють 63 комплекти нагород. Україна 5 вересня на Паралімпіаді-2024 буде представлена 38 спортсменами.

Дивіться повний розклад виступів українців у восьмий змагальний день Паралімпіади-2024 та стежте за їхніми результатами в нашій онлайн-трансляції.

Розклад виступів українців у восьмий день Паралімпіади-2024 (5 вересня)

10:30. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко: мікст, гвинтівка, 50 м, лежачи, клас SH1, кваліфікація

10:38. Плавання. Ярослав Семененко, Олександр Комаров: 50 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація

11:00. Легка атлетика. Марія Помазан: штовхання ядра, клас F35, фінал

Не раніше 11:00. Дзюдо. Наталія Ніколайчик: одиночний турнір, до 48 кг, клас J1, чвертьфінал

Не раніше 11:00. Дзюдо. Юлія Іваницька: одиночний турнір, до 48 кг, клас J2, чвертьфінал

Не раніше 11:00. Дзюдо. Анжела Гаврисюк: одиночний турнір, до 57 кг, клас J1, чвертьфінал

Не раніше 11:00. Дзюдо. Давид Хорава: одиночний турнір, до 60 кг, клас J2, чвертьфінал

11:00. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, рапіра, 1/8 фіналу

11:09. Плавання. Данило Чуфаров: 100 м, брас, клас SB11, кваліфікація

11:19. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, брас, клас SB11, кваліфікація

11:51. Плавання. Олексій Федина, Роман Мичка: 100 м, брас, клас S13, кваліфікація

12:10. Легка атлетика. Наталія Кобзар: біг на 100 м, клас Т37, фінал

12:22. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок, кваліфікація

12:30. Фехтування. Жінки: командний турнір, рапіра, 1/8 фіналу

12:40. Стрільба з лука. Анна Вікторія Шевченко, Руслан Цимбалюк: мікст, олімпійський лук, командний турнір, 1/8 фіналу

12:40. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): біг на 100 м, клас Т12, півфінал

12:45. Кульова стрільба. Мікст, гвинтівка, 50 м, лежачи, клас SH1, фінал

14:00. Велоспорт. Павло Баль: шосейна гонка, клас H5, фінал

14:35. Паверліфтинг. Костянтин Панасюк: до 59 кг, фінал

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки: одиночний турнір, до 48 кг, клас J1, фінал

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки: одиночний турнір, до 57 кг, клас J1, фінал

Не раніше 17:00. Дзюдо. Жінки: одиночний турнір, до 48 кг, клас J2, фінал

Не раніше 17:00. Дзюдо. Чоловіки: одиночний турнір, до 60 кг, клас J2, фінал

18:35. Стрільба з лука. Мікст: олімпійський лук, командний турнір, фінал

18:37. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S5, фінал

19:00. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB11, фінал

19:24. Плавання. Жінки: 100 м, брас, клас SB11, фінал

20:03. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас S13, фінал

20:17. Легка атлетика. Жінки: біг на 100 м, клас Т12, фінал

20:30. Голбол. Україна – Японія: фінал

21:00. Фехтування. Жінки: командний турнір, рапіра, фінал

21:02. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок, фінал

22:15. Фехтування. Чоловіки: командний турнір, рапіра, фінал

Зазначимо, що після сьомого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає сьоме місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 52 нагороди: 13 золотих, 18 срібних і 21 бронзову. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Читайте також: Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей