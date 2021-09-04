Україна на Паралімпіаді в Токіо заробила ще дві медалі: хто зі спортсменів відзначився

Україна на Паралімпіаді в Токіо заробила ще дві медалі: хто зі спортсменів відзначився

В української збірної поповнення в скарбничці срібних медалей.

Українські спортсмени на Паралімпіаді-2020 в Токіо заробили ще дві срібні медалі. У загальному медальному рахунку у нашої збірної 96 нагород.

Про це повідомили на офіційній сторінці Паралімпіади в соціальній мережі.

Так, сьогоднішню скарбничку з нагородами поповнили легкоатлет Ігор Цвєтов — він став другим у фінальному забігу на 200 метрів в класі Т35. Дистанцію спортсмен подолав за 23,35 секунд.

Ще одну срібну медаль заробила Марина Мажула, яка виступала у веслуванні на байдарці-одиночці в класі KL1. Дистанцію в 200 метрів спортсменка пройшла за 54,805 секунд.

Відзначимо, що Україна на цьогорічних Паралімпійських іграх в Токіо представляють 143 спортсмена — вони змагаються в 15 видах спорту.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Зоя Овсій завоювала "золото" в метанні булави. У фіналі вона стала найкращою серед восьми учасниць.

Паралімпіада в Токіо: українські спортсмени вибороли ще 9 медалей, з них 3 - золоті

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