Україна на Європейських іграх-2023: всі нагороди наших спортсменів, медальний залік

Змагання відбуваються від 21 червня до 2 липня у польському Кракові.

У польському Кракові тривають Європейські ігри 2023 року, на яких представлена і збірна України.

Це лише треті такі змагання в історії. Дебютні Європейські ігри відбулися 2015 року в Баку (Азербайджан), а 2019 року мультиспортивний захід приймав Мінськ (Білорусь).

Україна втретє бере участь у Європейських іграх. На перших змаганнях наша команда посіла восьме місце в медальному заліку. А попередні Євроігри завершила на третій сходинці в медальному заліку – "синьо-жовті" виграли 51 медаль: 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових.

До вашої уваги список усіх українських медалістів на Європейських іграх-2023, які відбуваються від 21 червня до 2 липня.

Усі медалі збірної України на Європейських іграх-2023

"Золото": Людмила Лузан та Валерія Терета (веслування, каное-двійки, 500 м), Олег Кухарик та Ігор Трунов (веслування, байдарки-двійки, 500 м), Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська та Олексій Середа (стрибки у воду, змішані команди), Анжеліка Терлюга (карате, 55 кг).

"Бронза": Олена Костевич (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 м), Нікіта Філіпов (карате, куміте, до 60 кг).

Після першого змагального дня збірна України з шістьма медалями (4 "золота" і 2 "бронзи") очолює медальний залік Євроігор-2023.

Медальний залік Європейських ігор-2023 (топ-10)

Медальний залік Європейських ігор-2023 (топ-10) / фото - european-games.org

Варто зазначити, що Європейські ігри-2023 також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів з Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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