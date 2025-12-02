- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Естерсунді
Чоловіча індивідуальна гонка на етапі в Естерсунді відбудеться 3 грудня.
Збірна України визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Серед біатлоністів, які перебувають у розташуванні збірної, поза складом на індивідуальну гонку залишився Богдан Борковський.
Склад збірної України на чоловічу індивідуальну гонку в Естрерсунді:
Дмитро Підручний
Віталій Мандзин
Антон Дудченко
Артем Тищенко
Богдан Цимбал
Чоловіча індивідуальна гонка в Естерсунді відбудеться в середу, 3 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.
Раніше став відомий склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Естерсунді, яка відбудеться у вівторок, 2 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.