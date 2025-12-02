ТСН у соціальних мережах

Україна назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Чоловіча індивідуальна гонка на етапі в Естерсунді відбудеться 3 грудня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Тищенко

Артем Тищенко / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Серед біатлоністів, які перебувають у розташуванні збірної, поза складом на індивідуальну гонку залишився Богдан Борковський.

Склад збірної України на чоловічу індивідуальну гонку в Естрерсунді:

  • Дмитро Підручний

  • Віталій Мандзин

  • Антон Дудченко

  • Артем Тищенко

  • Богдан Цимбал

Чоловіча індивідуальна гонка в Естерсунді відбудеться в середу, 3 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.

Раніше став відомий склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Естерсунді, яка відбудеться у вівторок, 2 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

