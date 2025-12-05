Україна назвала склад на чоловічий спринт Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на чоловічий спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну в спринті представлять п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Для Підручного це буде перший особистий старт цього сезону Кубка світу з біатлону. Лідер української збірної пропустив індивідуальну гонку через хворобу.

Чоловічий спринт в Естерсунді відбудеться у суботу, 6 грудня. Початок – о 17:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Україна назвала склад на жіночий спринт Кубка світу з біатлону в Естерсунді, який відбудеться у п'ятницю, 5 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.