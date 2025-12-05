ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Україна назвала склад на чоловічий спринт Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Чоловіча спринтерська гонка на етапі в Естерсунді відбудеться 6 грудня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на чоловічий спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну в спринті представлять п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Для Підручного це буде перший особистий старт цього сезону Кубка світу з біатлону. Лідер української збірної пропустив індивідуальну гонку через хворобу.

Чоловічий спринт в Естерсунді відбудеться у суботу, 6 грудня. Початок – о 17:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Україна назвала склад на жіночий спринт Кубка світу з біатлону в Естерсунді, який відбудеться у п'ятницю, 5 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie