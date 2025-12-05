- Дата публікації
Україна назвала склад на чоловічий спринт Кубка світу з біатлону в Естерсунді
Чоловіча спринтерська гонка на етапі в Естерсунді відбудеться 6 грудня.
Збірна України визначилася зі складом на чоловічий спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україну в спринті представлять п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.
Для Підручного це буде перший особистий старт цього сезону Кубка світу з біатлону. Лідер української збірної пропустив індивідуальну гонку через хворобу.
Чоловічий спринт в Естерсунді відбудеться у суботу, 6 грудня. Початок – о 17:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Україна назвала склад на жіночий спринт Кубка світу з біатлону в Естерсунді, який відбудеться у п'ятницю, 5 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.