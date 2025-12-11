Україна назвала склад на чоловічий спринт Кубка світу з біатлону в Гогфільцені

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на чоловічий спринт у межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені.

Його повідомила старша тренерка команди Надія Білова в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Чоловічий спринт Україна бігтиме неповним складом – чотири з шести біатлоністів вийдуть на старт. Антон Дудченко та Артем Тищенко ще не до кінця відновилися від хвороби, хоч вже й взялися до тренувань.

Склад збірної України на чоловічий спринт у Гогфільцені: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал.

Чоловіча спринтерська гонка відкриє етап у Гогфільцені в п'ятницю, 12 грудня. Початок – о 12:25 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.