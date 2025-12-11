- Дата публікації
Україна назвала склад на чоловічий спринт Кубка світу з біатлону в Гогфільцені
Чоловіча спринтерська гонка відкриє етап у Гогфільцені 12 грудня.
Збірна України визначилася зі складом на чоловічий спринт у межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені.
Його повідомила старша тренерка команди Надія Білова в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.
Чоловічий спринт Україна бігтиме неповним складом – чотири з шести біатлоністів вийдуть на старт. Антон Дудченко та Артем Тищенко ще не до кінця відновилися від хвороби, хоч вже й взялися до тренувань.
Склад збірної України на чоловічий спринт у Гогфільцені: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал.
Чоловіча спринтерська гонка відкриє етап у Гогфільцені в п'ятницю, 12 грудня. Початок – о 12:25 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
