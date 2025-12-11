ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Україна назвала склад на чоловічий спринт Кубка світу з біатлону в Гогфільцені

Чоловіча спринтерська гонка відкриє етап у Гогфільцені 12 грудня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на чоловічий спринт у межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені.

Його повідомила старша тренерка команди Надія Білова в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Чоловічий спринт Україна бігтиме неповним складом – чотири з шести біатлоністів вийдуть на старт. Антон Дудченко та Артем Тищенко ще не до кінця відновилися від хвороби, хоч вже й взялися до тренувань.

Склад збірної України на чоловічий спринт у Гогфільцені: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал.

Чоловіча спринтерська гонка відкриє етап у Гогфільцені в п'ятницю, 12 грудня. Початок – о 12:25 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie