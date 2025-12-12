Україна назвала склад на жіночу естафету Кубка світу з біатлону в Гогфільцені

Дарина Чалик / © biathlon.com.ua

Реклама

Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету в межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Склад збірної України на жіночу естафету в Гогфільцені: Олександра Меркушина – Христина Дмитренко – Дарина Чалик – Анастасія Меркушина.

Реклама

Жіноча естафета на етапі в Гогфільцені відбудеться у суботу, 13 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.