Україна назвала склад на жіночу естафету Кубка світу з біатлону в Гогфільцені
Жіноча естафета на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені відбудеться у суботу, 13 грудня.
Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету в межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Склад збірної України на жіночу естафету в Гогфільцені: Олександра Меркушина – Христина Дмитренко – Дарина Чалик – Анастасія Меркушина.
Жіноча естафета на етапі в Гогфільцені відбудеться у суботу, 13 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.