Україна назвала склад на жіночий спринт Кубка світу з біатлону в Естерсунді
Жіноча спринтерська гонка на етапі в Естерсунді відбудеться 5 грудня.
Збірна України визначилася зі складом на жіночий спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україну в спринті представлять п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна та Дарина Чалик.
Жіночий спринт в Естерсунді відбудеться у п'ятницю, 5 грудня. Початок гонки – о 17:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що Юлія Джима пропустить усі старти Кубка світу з біатлону до кінця 2025 року через травму.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.