Проспорт
125
1 хв

Україна назвала склад на жіночий спринт Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Жіноча спринтерська гонка на етапі в Естерсунді відбудеться 5 грудня.

Максим Приходько
Олександра Меркушина

Олександра Меркушина / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на жіночий спринт у межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну в спринті представлять п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна та Дарина Чалик.

Жіночий спринт в Естерсунді відбудеться у п'ятницю, 5 грудня. Початок гонки – о 17:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Юлія Джима пропустить усі старти Кубка світу з біатлону до кінця 2025 року через травму.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

