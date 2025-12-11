Україна назвала склад на жіночий спринт Кубка світу з біатлону в Гогфільцені

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на жіночий спринт у межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені.

Його повідомив старший тренер команди Микола Зоц в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Гонку бігтимуть п'ять біатлоністок з шести, які вирушили на етап. Серед них і Лілія Стеблина, яка розпочала сезон на Кубку IBU.

Склад збірної України на жіночий спринт у Гогфільцені: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Лілія Стеблина.

Жіноча спринтерська гонка на етапі в Гогфільцені відбудеться у п'ятницю, 12 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

