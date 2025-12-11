- Дата публікації
Україна назвала склад на жіночий спринт Кубка світу з біатлону в Гогфільцені
Жіноча спринтерська гонка на етапі в Гогфільцені відбудеться 12 грудня.
Збірна України визначилася зі складом на жіночий спринт у межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені.
Його повідомив старший тренер команди Микола Зоц в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.
Гонку бігтимуть п'ять біатлоністок з шести, які вирушили на етап. Серед них і Лілія Стеблина, яка розпочала сезон на Кубку IBU.
Склад збірної України на жіночий спринт у Гогфільцені: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Лілія Стеблина.
Жіноча спринтерська гонка на етапі в Гогфільцені відбудеться у п'ятницю, 12 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Україна назвала склад на чоловічий спринт Кубка світу з біатлону в Гогфільцені.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.