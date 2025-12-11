ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Україна назвала склад на жіночий спринт Кубка світу з біатлону в Гогфільцені

Жіноча спринтерська гонка на етапі в Гогфільцені відбудеться 12 грудня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на жіночий спринт у межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені.

Його повідомив старший тренер команди Микола Зоц в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Гонку бігтимуть п'ять біатлоністок з шести, які вирушили на етап. Серед них і Лілія Стеблина, яка розпочала сезон на Кубку IBU.

Склад збірної України на жіночий спринт у Гогфільцені: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Лілія Стеблина.

Жіноча спринтерська гонка на етапі в Гогфільцені відбудеться у п'ятницю, 12 грудня. Початок – о 15:15 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Україна назвала склад на чоловічий спринт Кубка світу з біатлону в Гогфільцені.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie