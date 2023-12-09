Україна назвала склади на чоловічу та жіночу естафети на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Стало відомо, якими складами збірна України виступить у чоловічій та жіночій класичних естафетах на другому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені.

Як повідомляє Суспільне Спорт, у чоловіків нашу країну представлятимуть Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко. А у жінок за українську команду побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко.

Порівняно зі стартовим етапом Кубка світу у шведському Естерсунді у складі України на чоловічу естафету Дмитро Підручний замінив Тараса Лесюка. У жінок відбулося дві зміни: Анастасія Меркушина та Юлія Джима бігтимуть замість Дар'ї Блашко та Анни Кривонос.

Склади збірної України на естафетні гонки в Гогфільцені

Чоловіки: Артем Тищенко – Дмитро Підручний – Артем Прима – Антон Дудченко.

Жінки: Анастасія Меркушина – Юлія Джима – Ірина Петренко – Христина Дмитренко.

Класичні естафети закриють програму етапу в Гогфільцені. Обидві гонки відбудуться в неділю, 10 грудня. Чоловіча розпочнеться о 12:30, а жіноча – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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