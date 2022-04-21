Україна не підписала звернення до IBA з вимогою відреагувати на підтримку війни Федерацією боксу Росії

Україна не підписала звернення до IBA з вимогою відреагувати на підтримку війни Федерацією боксу Росії

Голови дев'яти національних федерацій боксу звернулися до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) з проханням відреагувати на підтримку Федерацією боксу Росії (ФБР) війни в Україні.

В соцмережах російської організації допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів Донбасу.

Про це повідомляє Inside the Games.

Під зверненням підписалися президенти федерацій Нідерландів, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. При цьому підпису українських представників немає.

"Ми дуже стурбовані, що ці потенційні порушення з боку Федерації боксу Росії завдають шкоди репутації IBA та боксу. Тому їхнє активне членство підриває зусилля IBA та її членів щодо просування своїх конституційних принципів", – сказано в заяві.

Зазначимо, що президент ІВА – росіянин Умар Кремльов, який раніше очолював ФБР. В асоціації вже почали розгляд звернення.

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