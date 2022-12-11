Україна не потрапила до топ-10 в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

У неділю, 11 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча естафета.

Україну в ній представляли Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дар'я Блашко та Олена Білосюк. "Синьо-жовті" завершили гонку на 12-й позиції.

Виграла естафету команда Франції. На другому місці фінішувала Швеція. Замкнули трійку призерок італійки.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої естафети в Гогфільцені

1. Франція (0+4) 1:14:27.1

2. Швеція (0+9) +10.4

3. Італія (0+4) +18.5

4. Німеччина (0+5) +33.7

5. Норвегія (0+4) +1:12.9

6. Швейцарія (0+6) +2:14.2

...

12. Україна (1+7) +4:12.7

Нагадаємо, сьогодні на Кубку світу з біатлону також відбудеться чоловіча гонка переслідування, початок – о 15:15 за київським часом. Збірна України буде в ній представлена лише Антоном Дудченком.

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