Україна не потрапила на Чемпіонат світу-2022: реакція зірок

Україна не потрапила на Чемпіонат світу-2022: реакція зірок

У неділю, 5 червня, збірна України програла збірній Уельсу у фінальному поєдинку плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Футболісти поступилися суперникам із рахунком - 0:1.

Українські зірки також пильно стежили за матчем та вболівали за нашу збірну. Артисти вирішили підтримати спортсменів. У фотоблогах знаменитості присвятили збірній приємні слова.

Григорій Решетнік

"Хлопці, для нас ви завжди найкращі!!! Дякуємо дуже за емоції, професіоналізм, патріотизм! Ви герої! Україна переможе!!!" – написав ведучий.

Леся Нікітюк

"Дякую нашій збірній!!! Ви молодці! Все буде Україна", – підтримала ведуча.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Андрій Бєдняков

"Дякуємо, хлопці! За все! На жаль", – поділився ведучий.

Андрій Рибак

"Нічого, хлопці! Ви билися, як леви! Перемога все одно буде за нами! А ЧС ще буде", – підбадьорив він.

Фото: instagram.com/rybak_sydney

Сергій Середа

"Все одно найкращі! Дякуємо вам", – написав гуморист.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Збірна Уельсу змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном. Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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