Україна не потрапила на Чемпіонат світу-2022: реакція зірок

У неділю, 5 червня, збірна України програла збірній Уельсу у фінальному поєдинку плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.
Футболісти поступилися суперникам із рахунком - 0:1.
Українські зірки також пильно стежили за матчем та вболівали за нашу збірну. Артисти вирішили підтримати спортсменів. У фотоблогах знаменитості присвятили збірній приємні слова.
Григорій Решетнік
"Хлопці, для нас ви завжди найкращі!!! Дякуємо дуже за емоції, професіоналізм, патріотизм! Ви герої! Україна переможе!!!" – написав ведучий.
Леся Нікітюк
"Дякую нашій збірній!!! Ви молодці! Все буде Україна", – підтримала ведуча.
Андрій Бєдняков
"Дякуємо, хлопці! За все! На жаль", – поділився ведучий.
Андрій Рибак
"Нічого, хлопці! Ви билися, як леви! Перемога все одно буде за нами! А ЧС ще буде", – підбадьорив він.
Сергій Середа
"Все одно найкращі! Дякуємо вам", – написав гуморист.
Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Збірна Уельсу змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном. Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
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