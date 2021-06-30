Україна обіграла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020: найкращі фото з феєричного матчу

Україна обіграла Швецію і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020: найкращі фото з феєричного матчу

У другому екстратаймі перемогу нашої збірної приніс Довбік.

Збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла в чвертьфінал турніру.

Основний час зустрічі на стадіоні "Хемпден Парк" в Глазго завершилася з рахунком 1:1.

Перший небезпечний момент у поєдинку створили підопічні Андрія Шевченка. Роман Яремчук після пасу Андрія Ярмоленка пробивав з меж штрафного майданчика шведів, але з його ударом впорався Робін Ольсен.

Шведи відповіли випадом Александера Ісака, але його удар виявився трохи неточним — м'яч пролетів біля дальньої штанги.

Не минуло й десяти хвилин, як наша команда відкрила рахунок. Ярмоленко з одного краю штрафного класно перевів м'яч на інший край на Олександра Зінченка, а той потужним ударом пробив Ольсена.

Шведи відігралися перед самою перервою. Емілю Форсберг дали наші захисники прийняти м'яч перед своїм штрафним і пробити. Після рикошету сфера влетіла в кут воріт Георгія Бущана.

У дебюті другого тайму команди протягом хвилини обмінялися класними моментами. Спочатку Сергій Сидорчук потрапив в штангу воріт шведів, а в атаці у відповідь каркас воріт зіграв вже за нашу команду після удару Форсберга.

Пізніше вже поперечина врятувала гашу команду. Знову воріт Бущана погрожував все той же Форсберг. Ці моменти так і залишилися найнебезпечнішими в другому таймі.

Перший екстратайм запам'ятався жахливим фолом Маркуса Даніельссона на Артема Бесєдіна. Наслідками цього моменту стали видалення шведа і травма українця.

У другому екстратаймі перемогу нашої збірної приніс Артем Довбік, який головою замкнув навіс Руслана Малиновського.

До вашої уваги яскраві фотографії з матчу Швеція - Україна.

Матч Швеція – Україна (33 фото)

У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Ігри наступної стадії плей-офф відбудуться 2-3 липня.

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