Україна обійшла росіян і здобула ще одну медаль Паралімпіади-2026

Олександра Кононова / Національний паралімпійський комітет України

Україна завоювала ще одну медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

"Синьо-жовті" виграли "срібло" у змішаній естафеті з паралижних перегонів. Нашу команду представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

Паралімпійське "золото" здобула команда США. Компанію американцям та українцям на п'єдесталі склали китайці, які взяли "бронзу".

Росіяни ж, які виступали під прапором держави-терористки, посіли в гонці лише шосте місце.

Це вже 17-та медаль України на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, сім срібних та сім бронзових нагород.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

