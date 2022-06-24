Україна офіційно бойкотуватиме всі міжнародні змагання з дзюдо до повного усунення РФ та Білорусі

Федерація дзюдо України (ФДУ) остаточно вирішила не брати участі в усіх міжнародних турнірах, що відбуваються під егідою IJF, через дозвіл організації на виступи спортсменів з Росії та Білорусі.

Так ФДУ опублікувала відкритий лист, в якому звернулася до національних федерацій понад 100 країн із проханням підтримати усунення спортсменів із РФ та РБ у міжнародних змаганнях.

Відповідне звернення з'явилося на офіційному сайті організації.

Зазначимо, що у червні Міжнародна федерація дзюдо вирішила змінити своє рішення щодо допущення до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Замість повного відсторонення в IJF вирішили допускати дзюдоїстів з цих країн до змагань у статусі нейтральних атлетів.

"Федерація дзюдо України висловлює вам свою щиру подяку за всебічну підтримку українського дзюдо та за надану можливість нашим юним дзюдоїстам продовжувати тренування у ваших країнах у цей складний для нашої держави час.

З 24 лютого триває військове вторгнення Російської Федерації за підтримки Республіки Білорусь на територію суверенної України. Щодня наша країна зазнає великих втрат серед мирного населення та величезних економічних збитків. Через російське вторгнення понад 7 мільйонів жителів України змушені були залишити свої будинки і стали біженцями. Щодня російська армія бомбить наші мирні міста, руйнуючи житлові будинки та мирну інфраструктуру. Зруйновані або зазнали пошкоджень школи дзюдо у Києві, Харкові, Чернігові, Миколаєві, Маріуполі, Сумах, Ірпені та інших містах України. Усього понад 15 залів дзюдо вже непридатні для занять нашим улюбленим видом спорту. Серед жертв російської агресії опинилися і три тренери з дзюдо, які загинули під обстрілами окупантів.

До початку війни склад Федерації дзюдо України налічував понад 30 тисяч членів. На жаль, на даний момент вже понад 80% з них не мають змоги продовжувати спортивну та тренерську діяльність. Багато дзюдоїстів припинили тренування та змушені зі зброєю в руках захищати територіальну цілісність нашої країни.

Проголошуючи гасла про дружбу, солідарність, мир, спорт поза політикою, цінності дзюдо, в той же час Міжнародна федерація дзюдо приймає суто політичне рішення, допускаючи спортсменів з Росії та Білорусі до участі в олімпійській кваліфікації.

Міжнародна федерація дзюдо стала першою з міжнародних федерацій з видів спорту, яка грубо проігнорувала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) про допуск спортсменів Росії та Білорусі до змагань під егідою цієї організації у нейтральному статусі без прапора та гімну викликало хвилю справедливого обурення та гніву в українській родині дзюдо.

На початку російської агресії в Українї, IJF позбавила президента Росії Путіна статусу почесного президента організації, усунула від участі у змаганнях, навіть у нейтральному статусі, дзюдоїстів з Росії та Білорусі, а також скасувала усі заплановані змагання на території цих країн. Але, судячи з останнього рішення, в IJF не знають про десятки тисяч загиблих мирних українських мешканців, звірства російських фашистів у Бучі, зруйновані міста, мільйони біженців, які втратили дах над головою і були змушені залишити свої будинки, знищену інфраструктуру, в тому числі й спортивну, про мільярдні збитки, які завдали російські агресори Україні.

На жаль, IJF якось по-своєму вирішила трактувати і олімпійські принципи, закладені бароном П'єром де Кубертеном", - йдеться в офіційній заяві ФДУ.

Також ФДУ у своєму листі навела фотоматеріали підтримки представниками російського дзюдо повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І звернула увагу на те, що частина дзюдоїстів, які виступлять на найближчому Грендслемі у монгольському Улан-Баторі, є військовослужбовцями російської армії.

Україна точно не делегуватиме дзюдоїстів на найближчі турніри в Угорщині (8-10 липня) та Загребі (15-17 липня). І бойкотуватиме усі подальші у разі, якщо IJF не перегляне своє рішення.

Нагадаємо, що знаменитий український дзюдоїст Георгій Зантарая засудив рішення Міжнародної федерації дзюдо щодо участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів.

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