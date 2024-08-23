Україна оголосила склад на Паралімпійські ігри-2024: повний список спортсменів

На Паралімпіаді в Парижі виступлять 140 українських атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту.

Збірна України оприлюднила повний список спортсменів, які візьмуть участь у літніх Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

Склад української команди повідомили для Суспільне Спорт в Національному паралімпійському комітеті.

Від України на Паралімпіаді у столиці Франції виступлять 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Найбільшою кількістю спортсменів на Паралімпіаді-2024 наша країна буде представлена у плаванні (37) та легкій атлетиці (28).

Склад збірної України на Паралімпіаду-2024

Бадмінтон (2 спортсмени): Оксана Козина, Олександр Чирков

Боча (2): Артем Колінько, Наталія Кононенко

Академічне веслування (6): Анна Айсанова, Дарія Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянський, Станіслав Самолюк, Анна Шеремет

Велоспорт (2): Павло Баль, Єгор Дементьєв

Волейбол сидячи (12): Анатолій Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякін, Олександр Драпак, Юрій Ковальчук, Євгеній Корінець, Дмитро Мельник, Максим Петренчук, Андрій Прищепа, Роман Прищепа, Андрій Сікальський, Олексій Харламов

Голбол (6): Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко

Дзюдо (6): Анжела Гаврисюк, Анастасія Гарник, Юлія Іваницька, Олександр Назаренко, Наталія Ніколайчик, Давид Хорава

Легка атлетика (28): Владислав Білий, Оксана Ботурчук, Людмила Даниліна, Роман Данилюк, Олександр Дорошенко, Микола Жабняк, Владислав Загребельний, Оксана Зубковська, Наталія Кобзар, Максим Коваль, Олександр Литвиненко, Анастасія Мисник, Анастасія Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсій, Ярослав Окапінський, Роман Павлик, Світлана Півень, Марія Помазан, Володимир Пономаренко, Микола Райський, Іван Тетюхін, Ігор Цвєтов, Марія Шпатківська, Вікторія Шпачинська, Юлія Шуляр, Олександр Яровий, Микита Барабанов (спортсмен-лідер)

Веслування на каное (5): Владислав Єпіфанов, Андрій Кривчун, Наталія Лагутенко, Марія Мажула, Микола Синюк

Триатлон (1): Аліса Колпакчи

Паверліфтинг (4): Юрій Бабинець, Антон Крюков, Наталія Олійник, Костянтин Панасюк

Плавання (37): Євгеній Богодайко, Юрій Божинський, Роман Бондаренко, Дмитро Ванзенко, Дмитро Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитро Виноградець, Олексій Вірченко, Кирило Гаращенко, Анна Гонтар, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрій Драпкін, Сергій Кліпперт, Антон Коль, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Ігор Німченко, Денис Остапченко, Сергій Паламарчук, Марина Піддубна, Ірина Пойда, Ярослав Семененко, Данило Семенихін, Михайло Сербін, Анна Стеценко, Дмитро Суханов, Катерина Ткачук, Андрій Трусов, Олексій Федина, Данило Чуфаров, Юрій Шенгур, Ілля Яременко

Кульова стрільба (6): Олексій Денисюк, Андрій Дорошенко, Василь Ковальчук, Ірина Ляху, Віталій Плакущий, Ірина Щетнік

Стрільба з лука (4): Сергій Атаманенко, Василь Наумчук, Руслан Цимбалюк, Анна-Вікторія Шевченко

Настільний теніс (9): Віктор Дідух, Олександр Єзик, Лев Кац, Наталя Косміна, Марина Литовченко, Іван Май, Максим Ніколенко, Василь Петрунів, Ірина Шинкарьова

Тхеквондо (1): Юлія Липецька

Фехтування на кріслах колісних (9): Євгенія Бреус, Антон Дацко, Андрій Демчук, Надія Дьолог, Артем Манько, Наталія Морквич, Олег Науменко, Дмитро Серьоженко, Олена Федота-Ісаєва

Паралімпіада-2024 відбудеться в Парижі від 28 серпня до 8 вересня.

На попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Україна на літніх Паралімпіадах

Олімпіада Золото Срібло Бронза Кількість медалей Атланта-1996 1 4 2 7 Сідней-2000 3 20 14 37 Афіни-2004 24 12 19 55 Пекін-2008 24 18 32 74 Лондон-2012 32 24 28 84 Ріо-2016 41 37 39 117 Токіо-2020 24 47 27 98

Цікаво, що на Олімпіаді-2024, яка відбулася в Парижі від 26 липня до 11 серпня, нашу державу також представляли 140 спортсменів. Вони завоювали 12 медалей: три золоті, п'ять срібних і чотири бронзові. У підсумку Україна посіла 22-ге місце в медальному заліку і стала 17-ю за кількістю нагород.

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