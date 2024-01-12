Україна оновила національний рекорд за кількістю тенісисток в основній сітці Australian Open

В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зіграють сім українок.

Одразу сім українських тенісисток вибороли право виступити в основній сітці першого турніру Grand Slam нового сезону – Australian Open-2024.

Автоматично до основи австралійського мейджора потрапили Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк. Своєю чергою, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур подолали сито кваліфікації.

У фінальному раунді кваліфікації Ястремська здолала австралійку Майю Джойнт (6:2, 1:6, 6:4), Стародубцева перемогла чешку Габріелу Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6), а Снігур обіграла Меддісон Інгліс з Австралії (6:2, 5:7, 6:3).

Таким чином, в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зіграють сім українок. Це новий рекорд України на Australian Open. До цього найвищим досягненням нашої країни на Australian Open було 6 представниць (2008 року).

На Australian Open-2024 Україна також повторила історичний рекорд представництва на турнірах серії Grand Slam. Сім українок грали в основі мейджорів двічі: на Roland Garros-2007 та Wimbledon-2008.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме від 14-го до 28 січня в Мельбурні (Австралія).

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