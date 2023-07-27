Україна оскаржить дискваліфікацію Харлан з ЧС з фехтування: чи можуть її повернути на змагання

Федерація фехтування України готує апеляцію, але це не допоможе Ользі продовжити виступи на турнірі.

Україна подасть апеляцію на "виключення" з чемпіонату світу-2023 з фехтування шаблістки Ольги Харлан, яку дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в першому раунді.

Наміри оскаржити рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) озвучив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що подання апеляції не поверне Харлан до змагань в особистій першості, але може дозволити їй отримати право виступати в командному турнірі з фехтування на поточному чемпіонаті світу, який відбувається в Мілані.

"Я зараз перебуваю на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфіковував її.

Це вже потім почались "підкилимні ігри". Ця дискваліфікація з'явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця Ольги Харлан, навіть був призначений суддя на наступний бій.

Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями. Але вже не може йтися про те, аби її повернули на ці змагання.

У цьому випадку ми будемо намагатись досягнути того, щоб скасували цю чорну картку, дискваліфікацію, яка потягне за собою неможливість її виступу в командних змаганнях, які будуть за кілька днів у Мілані. А нам важливо, аби наша команда виступала. Так званих "нейтральних" спортсменів у командних змаганнях усе одно не буде", – сказав Ілляшев.

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування.

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