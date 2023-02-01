Україна отримає кошти з продажу "Челсі" Абрамовичем: названа сума

Гроші перерахують до благодійного фонду для постраждалих від війни в Україні.

Уряд Великої Британії близький до ухвалення рішення щодо виділення Україні 2,6 млрд євро (2,3 млрд фунтів стерлінгів) з продажу російським бізнесменом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі".

Про це повідомляє The Telegraph.

Кошти передадуть до благодійного фонду для постраждалих від війни в Україні, зокрема на гуманітарну допомогу, медичне обладнання та інші потреби.

Очільником новоствореного фонду стане колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз.

Наразі британська влада завершує підготовку всіх необхідних документів для передавання грошей, але також потрібне схвалення Європейського Союзу, адже Абрамович перебуває під санкціями в ЄС.

Зазначається, що сума в 2,6 млрд євро стане однією з найбільших благодійних пожертв постраждалим від війни в історії.

Нагадаємо, наприкінці травня 2022 року Абрамович був змушений продати лондонський клуб під тиском санкцій, запроваджених британським урядом через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

Права на власність клубом перейшли консорціуму Clearlake Consortium, який очолює американський мільярдер Тод Боелі.

Нагадаємо, в січні 2023 року "Челсі" за 70 мільйонів євро придбав українського вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика. Ще 30 мільйонів євро "гірники" можуть отримати бонусами.

Читайте також:

Найдорожчий трансфер в історії АПЛ: "Челсі" купив переможця ЧС-2022

Присвятив "гірникам" 13 років: легенда "Шахтаря" перейшов до клубу Бекхема

Забарний підписав контракт з англійським "Борнмутом": що відомо про контракт та новий клуб українця