ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Україна – Парагвай: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧC-2025 (U-20)

Підопічні Дмитра Михайленка боротимуться за вихід до плейоф юнацького Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України U-20 з футболу

Збірна України U-20 з футболу / © УАФ

У п'ятницю, 3 жовтня, збірна України зіграє з Парагваєм в матчі заключного, третього туру групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Насьйональ Хуліо Мартінес Праданос" у чилійській столиці Сантьяго. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Після двох турів Україна та Парагвай лідирують у квартеті B, маючи по 4 очки. Команда Дмитра Михайленка стартувала на Мундіалі з перемоги над Південною Кореєю (2:1), а потім зіграла внічию з Панамою (1:1). Парагвайці здолали панамців (3:2) та розійшлися нічиєю з південнокорейцями (0:0).

Паралельно з матчем Україна – Парагвай відбуватиметься поєдинок між Панамою та Південною Кореєю, які наразі мають у своєму активі по одному заліковому балу.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця.

Де дивитися матч Україна – Парагвай

Матч Україна – Парагвай у прямому ефірі покаже Суспільне Спорт. Трансляція буде доступна на сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Ставки букмекерів на матч Україна – Парагвай

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,75. Виграш парагвайців – 3,05.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie