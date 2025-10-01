Україна – Парагвай: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧC-2025 (U-20)

Збірна України U-20 з футболу / © УАФ

У п'ятницю, 3 жовтня, збірна України зіграє з Парагваєм в матчі заключного, третього туру групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Насьйональ Хуліо Мартінес Праданос" у чилійській столиці Сантьяго. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Після двох турів Україна та Парагвай лідирують у квартеті B, маючи по 4 очки. Команда Дмитра Михайленка стартувала на Мундіалі з перемоги над Південною Кореєю (2:1), а потім зіграла внічию з Панамою (1:1). Парагвайці здолали панамців (3:2) та розійшлися нічиєю з південнокорейцями (0:0).

Паралельно з матчем Україна – Парагвай відбуватиметься поєдинок між Панамою та Південною Кореєю, які наразі мають у своєму активі по одному заліковому балу.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця.

Де дивитися матч Україна – Парагвай

Матч Україна – Парагвай у прямому ефірі покаже Суспільне Спорт. Трансляція буде доступна на сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Ставки букмекерів на матч Україна – Парагвай

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 3,75. Виграш парагвайців – 3,05.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.