"Україна переможе, вірю в це всім серцем": українська гімнастка зворушливо присвятила ЗСУ перемогу на етапі Кубка світу

"Україна переможе, вірю в це всім серцем": українська гімнастка зворушливо присвятила ЗСУ перемогу на етапі Кубка світу

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко висловилася щодо свого виступу на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в італійському Пезаро.

18-річна спортсменка присвятила золоту медаль українським захисникам, які боронять державу від російських окупаційних військ.

Про це Онопрієнко розповіла в Instagram.

"Перемога – головна ціль для кожного спортсмена. Шлях до неї завжди важкий, з малими й великими перешкодами, з падіннями й злетами, сльозами й радістю, синцями й стертими вщент колінками. Проте, коли впевнений задля чого і кого ти хочеш перемагати – ніхто і ніщо не може завадити тобі на цьому шляху.

Я точно знаю, чому сьогодні щодня долаю цей шлях і чому буду й надалі боротися і перемагати. Це золото я присвячую героїчним і відважним ЗСУ, нашому незламному народу та моїй рідній землі. Україна переможе, вірю в це всім серцем", – написала вона.

Для Онопрієнко ця перемога стала першою в кар’єрі на змаганнях такого рівня.

Нагадаємо, що українська команда з мініфутболу зуміла пробитися до 1/8 фіналу континентальної першості.

Читайте також:

Нова перша ракетка України з перемоги розпочала виступ на турнірі в Нідерландах

Українка виборола "золото" турніру зі спортивної ходьби у Словаччині

Українська бігунка виборола "срібло" на етапі континентального туру в Нідерландах