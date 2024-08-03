Україна – Південна Корея: онлайн-відеотрансляція фіналу Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях

Дивіться поєдинок за "золото" командного турніру з фехтування на шаблях.

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбувається командна першість з фехтування на шаблях.

У фіналі збірна України, яку представляють Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, проведе поєдинок проти команди Південної Кореї.

Зазначимо, що у чвертьфіналі українські шаблістки перемогли Італію, а потім у півфіналі розгромили Японію, таким чином гарантувавши собі медаль.

Південнокореянки на шляху до фіналу обіграла США та господарку змагань Францію.

Матч за "золото" розпочнеться о 21:00 за київським часом. До вашої уваги пряма відеотрансляція фінального поєдинку Україна – Південна Корея.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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