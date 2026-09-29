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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Україна — Північна Ірландія: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Команда Андреа Мальдери проведе третій поєдинок у новому розіграші Ліги націй.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © Associated Press

У п'ятницю, 2 жовтня, збірна України з футболу позмагається проти команди Північної Ірландії в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Україна та Північна Ірландія після двох стартових турів Ліги націй ділять перше місце в групі 2 Дивізіону B, набравши по чотири очки.

Українці обіграли угорців (1:0) і зіграли внічию з Грузією (0:0), а північноірландці виявилися сильнішими за грузинів (1:0) і поділили очки з Угорщиною (0:0).

Де дивитися матч Україна — Північна Ірландія

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Північна Ірландія

Букмекери вважають збірну України фаворитом прийдешнього матчу. На перемогу підопічних Андреа Мальдери можна поставити з коефіцієнтом 2,02. Нічия — 3,28. Виграш Північної Ірландії — 3,96.

Після поєдинку з північноірландцями на збірну України під час поточної міжнародної паузи чекає ще один матч Ліги націй: 5 жовтня наша команда у Трнаві проведе номінально домашню зустріч проти Угорщини.

Заключні матчі групового раунду Ліги націй українці зіграють під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував нічию з Грузією в Лізі націй.

Також ми розповідали, що названо найкращого гравця збірної України в матчі Ліги націй проти Грузії.

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