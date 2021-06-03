Україна - Північна Ірландія: де дивитися і ставки букмекерів на товариський матч

Поєдинок запланований 3 червня у Дніпрі.
3 червня збірна України проведе другий із трьох контрольних поєдинків у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка прийматимуть національну команду Північної Ірландії.
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Товариська зустріч відбудеться у Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена". Початок гри - о 21:45.
Де дивитися матч Україна - Північна Ірландія
У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Бахрейн.
Прогнози букмекерів на матч Україна - Північна Ірландія
Беззаперечним фаворитом поєдинку є команда Шевченка. На перемогу нашої збірної можна поставити з коефіцієнтом 1.65. Нічия - 3.58. Перемога команди гостей - 6.15.
Після гри з Північною Ірландією українська збірна проведе ще один контрольний матч перед тим, як вирушити на Чемпіонат Європи: проти Кіпру в Харкові (7 червня).
Раніше "жовто-сині" в кінцівці уникли поразки у грі з Бахрейном.
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- Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік.
- Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.
- Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.
Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.