Україна - Північна Ірландія - 1:0 Онлайн-трансляція товариського матчу

Команда Андрія Шевченка продовжує підготовку до Чемпіонату Європи.
3 червня збірна України проведе другий із трьох контрольних поєдинків під час підготовки до фінального турніру Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка приймуть команду Північної Ірландії.
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Поєдинок відбудеться у Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена". Початок гри - о 21:45. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.
Після гри з Північною Ірландією українська збірна проведе ще один контрольний матч перед тим, як відправиться на Чемпіонат Європи: проти Кіпру в Харкові (7 червня).
|ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ
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Четвер, 3 червня / 21:45
1 - 0
|ТВ-трансляція - ТРК "Україна", "Футбол 1"