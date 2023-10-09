Україна – Північна Македонія: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

"Синьо-жовті" продовжують боротися за вихід на континентальну першість з футболу.

У суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє проти команди Північної Македонії в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Epet Arena" в Празі. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом.

В іншому матчі сьомого туру групи С збірна Італії прийматиме команду Мальти (14 жовтня, 21:45).

Де дивитися матч Україна – Північна Македонія

Трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок покаже лише медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Північна Македонія

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку збірну України. На перемогу команди Сергія Реброва приймаються ставки з коефіцієнтом 1,63. Нічия – 4,05. Виграш македонців – 6,00.

Україна – Північна Македонія: турнірне становище перед матчем

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

До слова, після матчу з македонцями підопічні Реброва 17 жовтня на виїзді зустрінуться з Мальтою в рамках 8-го туру відбору Євро-2024. Того ж дня очний матч восьмого туру в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії.

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