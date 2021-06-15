Україна - Північна Македонія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2020

17 червня "синьо-жовті" проведуть другий поєдинок на турнірі.

У четвер, 17 червня, збірна України зіграє другий матч Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Північної Македонії.

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Матч відбудеться на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок зустрічі - о 16:00 за київським часом.

ТСН Проспорт розповідатиме про всі головні події довкола поєдинку та проведе онлайн-трансляцію гри.

Де дивитися матч Україна - Північна Македонія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Україна - Північна Македонія

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають команду Андрія Шевченка. на перемогу української збірної можна поставити з коефіцієнтом 1.65. Нічия - 3.95. Перемога команди Північної Македонії - 5.90.

Збірна Україна розпочала Чемпіонат Європи поразкою від команди Нідерландів (2:3) в Амстердамі. В іншому матчі 1-го туру групи C Австрія обіграла Північну Македонію (3:1).

(2:3) в Амстердамі. В іншому матчі 1-го туру групи C (3:1). Завершить груповий етап команда Шевченка у понеділок, 21 червня, поєдинком з австрійцями, який відбудеться в Бухаресті.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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