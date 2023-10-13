Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

У суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє проти команди Північної Македонії в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Epet Arena" в Празі. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом.

Для підопічних Сергія Реброва це буде шостий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві, здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві та поступилися Італії (1:2) в Мілані.

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між збірними України та Північної Македонії.