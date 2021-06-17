Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на стадіоні "Національний".

У четвер, 17 червня , збірна України проведе другий поєдинок в групі С Чемпіонату Європи-2020. Команда Андрія Шевченка зустрінеться з Північною Македонією.

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Матч відбудеться на стадіоні "Національний" в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.

Україна та Північна Македонія невдало стартували на цьогорічній континентальній першості. "Синьо-жовті" розпочали груповий етап з поразки від Нідерландів (2:3) , а Північна Македонія поступилася Австрії (1:3) ;

, а Північна Македонія ; До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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