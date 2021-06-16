Україна - Північна Македонія: Шевченко прояснив ситуацію з Циганковим та розхвалив суперників

Керманич "синьо-жовтих" - про другий матч команди на Євро-2020.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів пресконференцію напередодні матчу 2-го туру Чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії.

Керманич "синьо-жовтих" наголосив на важливості майбутнього поєдинку та висловив надію, що його підопічним вдалося зробити висновки з програного матчу проти Нідерландів, що дозволить уникнути помилок в наступних іграх.

"Я говорив з хлопцями. Передусім, дуже важливо зарядитися позитивними емоціями. Дуже приємно, що незважаючи на важку ситуацію, в Амстердамі ми побачили наших глядачів, частина уболівальників все ж приїхала підтримати команду. Сподіваємося, що в Бухаресті буде їх набагато більше, нам дуже важлива підтримка вболівальників. Думаю, хлопці усвідомлювали, що буде непростий матч.

Ще раз скажу, що вони зіграли з нідерландцями дуже пристойну і хорошу гру. Був відкритий футбол, який, думаю, багатьом дуже сподобався, але ми припустилися низки помилок, тому за рахунку 2:2 втратили нічию. Сподіваємося, в майбутньому ми з цього виділимо наші помилки і більше їх припускатися не будемо.

Будемо готуватися до серйозного матчу. Друга гра буде для нас однією з найважливіших, тому є певний стимул - перш за все, ми граємо на Євро, і додатково потрібно розуміти важливість", - сказав Шевченко.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Також керманич головної команди країни розповів про кадрову ситуацію в команді. Півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков не встигне відновитися від травми, отриманої в дебюті зустрічі з Нідерландами. А от вінгер "Динамо" Віктор Циганков вже тренується в загальній групі і готується до поєдинку з Північною Македонією.

"Чи готові Зубков і Циганков? Зубков - однозначно ні. Він зробив МРТ, у нього є набряк. Будемо намагатися відновити його швидше. Думаю, говорити про якісь певні дати і форсувати зараз немає сенсу. Як тільки він буде готовий, ми повідомимо.

Що стосується Циганкова, то він тренується з командою вже кілька днів, і його нічого не турбує. Сподіваюся, що на наступному тренуванні все буде добре і він буде готовий, як і всі інші гравці, до матчу з Північною Македонією. Такий гравець, як Віктор, - це однозначно підсилення для команди. Але він багато пропустив, тому буде він грати зі старту або на заміні, я буду вирішувати безпосередньо перед грою", - зазначив Шевченко.

Крім того, головний тренер української збірної віддав належне суперникам та заявив, що його підопічні повинні бути готові до контратак македонців.

"Північна Македонія - це команда, яка заслуговує на повагу, у неї є характер. Вони грають в своєму стилі за схемою 5-3-2. Команда непогано виходить в контратаки. В останні роки у них було кілька хороших ігор, де вони обіграли топ-команди. Ми повинні бути уважними, особливо на їхніх контратаках", - сказав Шевченко.

Матч Україна - Північна Македонія відбудеться в четвер, 17 червня, на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок поєдинку - о 16:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію.

Раніше повідомлялося, як збірна України готується до другого матчу Євро-2020.

У першому турі українська команда зазнала поразки від Нідерландів (2:3) , а Північна Македонія поступилася Австрії (1:3) .

, а Північна Македонія . До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання