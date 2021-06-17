Україна - Північна Македонія: слова Шевченка після важкої перемоги "синьо-жовтих" на Євро-2020

Керманич підвів підсумки дебютної перемоги підопічних на турнірі.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу в матчі 2-го туру групи C Євро-2020 над командою Північної Македонії (2:1).

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"Першочергово хочу привітати вболівальників з першою перемогою на цьому турнірі. Дякую за підтримку і всім, хто приїхав на стадіон і хто вболівав у Києві.

У роздягальні нам ще подзвонив президент Володимир Зеленський - привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна вболіває за нас.

Така емоційна гра вийшла. Хотілося, щоб вона швидше закінчилася. Загалом, команда провела два хороших тайми, десь була нервозність, у нас було достатньо моментів, щоб закрити гру. Коли не забиваєш моменти, пенальті... Хлопці десь втратили впевненість, але довели матч до кінця дуже впевнено", - сказав Шевченко.

Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв ТСН Проспорт, раніше перемогу прокоментував капітан збірної України Андрій Ярмоленко.

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