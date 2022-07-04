Україна побила національний рекорд за виграними медалями на ЧС з водних видів спорту

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022 в угорському Будапешті. Для наших спортсменів цей турнір став неймовірно успішним.
На світовій першості Україна була представлена у п'яти видах - плаванні, артистичному плаванні, водному поло, стрибках у воду та плаванні на відкритій воді.
Загалом "синьо-жовті" змогли виграти 10 медалей: 2 золоті, 6 срібних і 2 бронзові. Найбільшу ж кількість нагород Україна здобула в артистичному плаванні - сім, 2 з них - золоті.
Медалі України на ЧС-2022 з водних видів спорту
- Артистичне плавання: збірна України ("золото", команда, комбінація; "золото", групи, гайлайт), Марта Федіна ("срібло", соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви ("срібло", дует, технічна та довільна програми), збірна України ("срібло", команда, довільна програма)
- Стрибки у воду: Софія Лискун і Олексій Середа ("срібло", мікст синхронні стрибки, 10-метрова платформа)
- Плавання: Михайло Романчук ("бронза", 800 метрів, вільний стиль)
- Плавання на відкритій воді: Михайло Романчук ("бронза", 5 кілометрів)
У медальному заліку збірна України посіла восьме місце. Цей результат став найкращим за останні 19 років. Уперше в історії українські спортсмени виграли 10 медалей за один турнір - це національний рекорд.
Переможцями медального заліку стали американці. Вони випередили Китай лише завдяки більшій кількості срібних нагород, маючи однакову кількість "золота" - по 18.
Медальний залік ЧС-2022 з водних видів спорту
1. США - 18+14+17
2. Китай - 18+2+8
3. Італія - 9+7+6
4. Австралія - 6+9+4
5. Канада - 3+5+6
6. Японія - 2+8+3
7. Франція - 2+7+2
8. Україна - 2+6+2
9. Німеччина - 2+5+3
10. Угорщина - 2+2+1
Раніше повідомлялося, що Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу.
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