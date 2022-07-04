Україна побила національний рекорд за виграними медалями на ЧС з водних видів спорту

Україна побила національний рекорд за виграними медалями на ЧС з водних видів спорту

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022 в угорському Будапешті. Для наших спортсменів цей турнір став неймовірно успішним.

На світовій першості Україна була представлена у п'яти видах - плаванні, артистичному плаванні, водному поло, стрибках у воду та плаванні на відкритій воді.

Загалом "синьо-жовті" змогли виграти 10 медалей: 2 золоті, 6 срібних і 2 бронзові. Найбільшу ж кількість нагород Україна здобула в артистичному плаванні - сім, 2 з них - золоті.

Медалі України на ЧС-2022 з водних видів спорту

Артистичне плавання : збірна України ( "золото" , команда, комбінація; "золото" , групи, гайлайт), Марта Федіна ( "срібло" , соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви ( "срібло" , дует, технічна та довільна програми), збірна України ( "срібло" , команда, довільна програма)

: збірна України ( , команда, комбінація; , групи, гайлайт), Марта Федіна ( , соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви ( , дует, технічна та довільна програми), збірна України ( , команда, довільна програма) Стрибки у воду : Софія Лискун і Олексій Середа ( "срібло" , мікст синхронні стрибки, 10-метрова платформа)

: Софія Лискун і Олексій Середа ( , мікст синхронні стрибки, 10-метрова платформа) Плавання : Михайло Романчук ( "бронза" , 800 метрів, вільний стиль)

: Михайло Романчук ( , 800 метрів, вільний стиль) Плавання на відкритій воді: Михайло Романчук ("бронза", 5 кілометрів)

У медальному заліку збірна України посіла восьме місце. Цей результат став найкращим за останні 19 років. Уперше в історії українські спортсмени виграли 10 медалей за один турнір - це національний рекорд.

Переможцями медального заліку стали американці. Вони випередили Китай лише завдяки більшій кількості срібних нагород, маючи однакову кількість "золота" - по 18.

Медальний залік ЧС-2022 з водних видів спорту

1. США - 18+14+17

2. Китай - 18+2+8

3. Італія - 9+7+6

4. Австралія - 6+9+4

5. Канада - 3+5+6

6. Японія - 2+8+3

7. Франція - 2+7+2

8. Україна - 2+6+2

9. Німеччина - 2+5+3

10. Угорщина - 2+2+1

Раніше повідомлялося, що Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу.

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