Україна посіла рекордно високе місце в підсумковому медальному заліку Паралімпійських ігор-2022

Ніколи раніше українські паралімпійці не фінішували в топ-2 медального заліку.

Збірна України досягнула історичного успіху на на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Змагання в столиці Піднебесної наші параатлети завершили з 29 медалями: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Це дозволило синьо-жовтій команді посісти друге місце в підсумковому медальному заліку.

Випередив українців лише Китай - переможець медального заліку Ігор у Пекіні - 61 нагорода (18-20-23). Замкнула топ-3 медального заліку Канада - 25 медалей (8-6-11).

Для української збірної це найкращий результат в історії зимових Паралімпійських ігор. Ніколи раніше наші параатлети не завершували змагання в топ-2 медального заліку. До цього рекордним було третє місце на Іграх у 2006 році. Потім українці тричі поспіль фінішували в топ-5 медального заліку.

Зазначимо, що на Паралімпійських іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

Медальний залік Паралімпіади-2022

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