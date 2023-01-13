Україна потрапила до квіткової церемонії в чоловічій естафеті на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

У п'ятницю, 13 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча естафета.

Українську збірну в ній представляли Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал і Артем Дудченко.

Протягом всієї дистанції наші спортсмени уникнули штрафних кіл, використавши сумарно сім додаткових патронів. У підсумку "синьо-жовті" посіли шосте місце та потрапили до квіткової церемонії.

Цього сезону це найкращий результат для команди Юрая Санітри.

Виграла естафету команда Норвегії. Другою фінішувала Німеччина, а замкнула трійку призерів Франція.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічої естафети в Рупольдінгу

1. Норвегія (1+7) 1:10:51.4

2. Німеччина (0+4) +20.1

3. Франція (1+7) +55.6

4. Швеція (1+15) +1:49.3

5. Італія (0+10) +1:56.8

6. Україна (0+7) +2:06.8

Жіноча естафета запланована на суботу, 14 січня. Початок гонки – о 15:25 за київським часом. У неділю німецький етап завершиться масстартами.

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