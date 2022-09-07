Україна потрапила до топ-3 командного заліку континентальної першості з веслування на човнах "Дракон"

У іспанському Баньолас відбувся чемпіонат Європи з веслування на човнах "Дракон", на якому вдало виступила українська збірна.

Збірна України посіла успішно виступила на чемпіонаті Європи з веслування на човнах "Дракон".

Українські спортсмени здобули 25 нагород: 18 золотих, 6 срібних та 1 "бронза".

"Синьо-жовті" посіли 3-тє загальнокомандне місце.

Нагадаємо, що українські веслувальники розділили п'єдестал у фіналі Суперкубка в США. Людмила Лузан та Павло Алтухов виграли медалі у фіналі змагань у змішаній парній естафеті.

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