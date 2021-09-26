"Україна повертає своє!": Зеленський відреагував на сенсаційну перемогу Усика над Джошуа

"Україна повертає своє!": Зеленський відреагував на сенсаційну перемогу Усика над Джошуа

"Важка, але тому ще цінніша перемога", - написав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика із перемогою над британцем Ентоні Джошуа у надважкій вазі.

Відповідний допис український лідер розмістив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша перемога", - написав Зеленський.

Він також подякував боксерові, написавши: "Браво, Чемпіоне! Міць! Сила!"

Нагадаємо, що Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

Одразу після оголошення результату бою Сашко в ринзі не стримав емоцій та розплакався.

"Це означає дуже багато для мене. Бій минув саме так, як і і припускав. Було декілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі, - сказав він, додавши: - Це була ще не найкраща моя версія".

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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