Україна повторила свій історичний рекорд за кількістю виграних золотих нагород на Всесвітніх іграх

Збірна України продовжує тішити уболівальників успіхами на Всесвітніх іграх-2022, що тривають у Бірмінгемі (США).

У восьмий день змагань українці завоювала ще дві медалі. У п'ятницю, 15 липня, чемпіонками у спортивній акробатиці стала пара Вікторії Козловської та Таїсії Марченко. Іншу нагороду - "срібло" у воднолижному спорті - нашій країні приніс Данило Фільченко.

За два дні до завершення Всесвітніх ігор "синьо-жовті" мають у своїй скарбничці 34 нагороди - 10 золотих, 10 срібних, 14 бронзових.

Це повторення національного рекорду за кількістю виграних золотих медалей, який Україна встановила 2017 року. Тоді нашим спортсменам також вдалося здобути 10 нагород найвищого ґатунку. Отже, Україна ще має шанс побити свій рекорд за виграним "золотом" на одних Всесвітніх іграх.

Варто зазначити, що за загальною кількістю медалей Україна вже встановила абсолютний рекорд на змаганнях у Бірмінгемі. Попередній рекорд було встановлено у 2009 року, коли Україна виграла 29 нагород.

У медальному заліку збірна Україна зберігає місце в топ-5. За загальною кількістю виграних нагород українці посідають третю сходинку.

Фото: facebook.com/scu.org.ua

Усі медалі України на Всесвітніх іграх-2022:

"золото": Софія Гречко (підводне плавання), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Володимир Рисієв (паверліфтинг), Світлана Яромка (сумо), Важа Даіаурі (сумо), Іванна Березовська (сумо), Олексій Бичков (паверліфтинг), Богдан Колмаков (паркур), Вікторія Козловська та Таїсія Марченко (спортивна акробатика, пара)

"срібло": Станіслав Горуна (карате), Софія Гречко (підводне плавання), Микола Баранник (паверліфтинг), Іванна Березовська (сумо), Демід Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо), Аліна Крисько (ушу), Орфан Сананзаде (кікбоксинг), Віталій Дубіна (кікбоксинг), Данило Фільченко (воднолижний спорт)

"бронза": Анастасія Дерев'янко (паверліфтинг), Лариса Соловйова (паверліфтинг), Святослав Семикрас (сумо), Данило Ковальов (паверліфтинг), Анастасія Антоняк (підводне плавання), Тетяна Мельник (паверліфтинг), Олександр Вересюк (сумо), Світлана Ярьомка (сумо), Роман Рева (ушу), Вікторія Онопрієнко (художня гімнастика), Дарина Іванова (кікбоксинг), Аліна Мартинюк (кікбоксинг), Роман Щербатюк (кікбоксинг), Ярослав Ткач (спортивне скелелазіння)

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсмени у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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