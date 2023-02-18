Україна – поза топ-10: результати чоловічої естафети на чемпіонаті світу з біатлону

У суботу, 18 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася чоловіча естафета.

Збірну України в ній представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. На фініші "синьо-жовті" стали лише 13-ми .

Упродовж гонки наші спортсмени заробили шість кіл штрафу та використали 15 додаткових патронів. Чотири штрафні кола заробив Підручний, по одному – Цимбал та Дудченко.

Виграла чоловічу естафету команда Франції. "Срібло" завоювала Норвегія, а "бронзу" – Швеція.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати чоловічої естафети

1. Франція (1+9) 1:21:48.8

2. Норвегія (2+14) +38.9

3. Швеція (1+13) +1:39.8

4. Чехія (2+10) +2:04.2

5. Німеччина (5+8) +3:51.8

6. Швейцарія (6+8) +4:08.1

...

13. Україна (6+15) +5:51.1

Також сьогодні відбудеться жіноча естафета, в якій за українську збірну побіжать Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова та Олена Білосюк. Початок – о 16:00 за київським часом.

У неділю, 19 лютого. програму планетарної першості з біатлону закриють чоловічий і жіночий масстарти.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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