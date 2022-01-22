Україна - поза топ-10: результати останньої жіночої естафети перед Олімпіадою-2022

Перемогли у гонці норвежські біатлоністки.

У суботу, 22 січня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці відбулася жіноча естафета.

Перемогу у естафеті здобула збірна Норвегії.

Збірна України виступила у такому складі: Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк та фінішувала 11-ю.

Семеренко допустила три промахи на першій стрільбі. Вона передала естафету 10-у.

Блашко використала два додаткові патрони та фінішувала на 13-й позиції.

Меркушина допустила 4 промахи у стрільбі та вирушила на штрафне коло.

Білосюк без промахів закрила всі мішені у першій стрільбі та допустила два промахи у другій.

Спочатку на третьому етапі було заявлено Юлія Джима, але було ухвалено рішення замінити її на Меркушину. Пізніше тренерський штаб вирішив повернути склад до первісного, але на старт перегонів таки вийшла Меркушина.

1. Норвегія - 1.12,54 (1-10)

2. Росія - 24,6 (3-12)

3. Франція – 32,6 (0-13)

11. Україна – 1.50,9 (1-10)

23 січня на етапі в Антгольці також відбудеться чоловічий масстарт, але там Україна представлена не буде.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Читайте також:

Збірна України оголосила склад на Олімпійські ігри-2022: хто представить країну в Пекіні

"Справедливого відбору немає": українська біатлоністка - про своє непотрапляння до збірної на ОІ-2022

"Це державні справи, не приватна лавочка": українська біатлоністка збентежена вибором складу на ОІ-2022