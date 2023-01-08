Україна – поза топ-10: результати першої змішаної естафети сезону на Кубку світу з біатлону

У неділю, 8 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в словенській Поклюці закінчився змішаною естафетою.

Українська збірна виступила в ній таким складом: Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дар'я Блашко та Юлія Джима. "Синьо-жовті" завершили гонку на 11-му місці.

Виграла змішану естафету команда Франції. Друге місце посіла Італія. Замкнула трійку призерів Швеція.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати змішаної естафети в Поклюці

1. Франція (1+7) 1:19:48.9

2. Італія (0+7) +24.6

3. Швеція (1+5) +47.2

4. Швейцарія (0+13) +1:09.3

5. Німеччина (2+11) +1:09.9

6. Норвегія (1+12) +1:41.2

...

11. Україна (0+10) +5:02.7

Додамо, що наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 11–15 січня в німецькому Рупольдінгу.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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