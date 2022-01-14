Україна прорвалася до топ-10 в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Україна прорвалася до топ-10 в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Перемогу здобули француженки.

У п'ятницю, 14 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета.

Україну на чотирьох етапах представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина. До фінішу наша команда дісталася дев'ятою .

На стартовому етапі Петренко припустилася однієї хиби та передала естафету лише 21-ю. Далі Джима використала один додатковий патрон і підтягнула українську збірну на 14-те місце.

Валя Семеренко, по разу схибивши на стрільбі лежачи та стоячи, завершила третій етап 10-ю. Меркушина на останньому етапі використала два додаткові патрони та фінішувала 9-ю.

Виграла естафету команда Франції. Другою стала Швеція, третя - Росія.

1. Франція (0+4) 1:10:50.0

2. Швеція (0+2) +35.1

3. Росія (0+6) +1:12.2

4. Німеччина (1+5) +1:26.6

5. Білорусь (1+7) +1:27.8

6. Італія (0+7) +1:28.4

...

9. Україна (0+6) +2:41.2

У суботу, 15 січня, відбудеться чоловіча естафета, вона розпочнеться о 15:30 за київським часом. 16 січня етап у Рупольдингу закриють жіноча та чоловіча гонки переслідування.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.

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