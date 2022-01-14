Україна прорвалася до топ-10 в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Перемогу здобули француженки.
У п'ятницю, 14 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета.
Україну на чотирьох етапах представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина. До фінішу наша команда дісталася дев'ятою.
На стартовому етапі Петренко припустилася однієї хиби та передала естафету лише 21-ю. Далі Джима використала один додатковий патрон і підтягнула українську збірну на 14-те місце.
Валя Семеренко, по разу схибивши на стрільбі лежачи та стоячи, завершила третій етап 10-ю. Меркушина на останньому етапі використала два додаткові патрони та фінішувала 9-ю.
Виграла естафету команда Франції. Другою стала Швеція, третя - Росія.
1. Франція (0+4) 1:10:50.0
2. Швеція (0+2) +35.1
3. Росія (0+6) +1:12.2
4. Німеччина (1+5) +1:26.6
5. Білорусь (1+7) +1:27.8
6. Італія (0+7) +1:28.4
...
9. Україна (0+6) +2:41.2
- У суботу, 15 січня, відбудеться чоловіча естафета, вона розпочнеться о 15:30 за київським часом. 16 січня етап у Рупольдингу закриють жіноча та чоловіча гонки переслідування.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.
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