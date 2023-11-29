Україна провалила першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону

Українська команда не зуміла потрапити навіть до топ-10.

У середу, 29 листопада, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася жіноча естафета.

Збірну України в гонці представляла така естафетна четвірка: Христина Дмитренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко. Фінішувала наша команда на 12-й позиції.

На стартовому етапі за "синьо-жовтих" бігла Дмитренко. Вона безпомилково відпрацювала стрільбу лежачи, а на стійці використала два додаткові патрони, і в підсумку передала естафету 13-ю.

На другому етапі Блашко закрила всі мішені на стрільбі лежачи, але припустилася чотирьох хиб на вогневому рубежі стоячи та пішла на одне штрафне коло, що відкинуло українську збірну на 17-ту позицію.

Далі на дистанцію вийшла Кривонос. Вона продемонструвала чисту стрільбу лежачи, а потім скористалася двома додатковими патронами на стійці.

На останньому етапі Петренко була точною на стрільбі лежачи та використала два додаткові патрони на стійці. Їй вдалося підтягнути Україну з 15-го на 12-те місце та запобігти тому, щоб нашу команду зняли з гонки як колових.

Перемогла в естафеті команда Норвегії. Друге місце посіла Швеція. Замкнула топ-3 Німеччина.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої естафети в Естерсунді

1. Норвегія (0+9) 1:18:48.3

2. Швеція (1+9) +41.6

3. Німеччина (0+4) +47.9

4. Швейцарія (0+10) +2:19.9

5. Франція (1+10) +2:23.4

6. Чехія (3+13) +2:47.9

...

12. Україна (1+9) +6:05.3

Додамо, що чоловіча естафета відбудеться у четвер, 30 листопада. Початок гонки – о 16:20 за київським часом. Раніше повідомлялося, що збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету в Естерсунді.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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