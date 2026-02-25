Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026: хто увійшов до заявки

Збірна України на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Збірна України сформувала остаточну заявку на зимові Паралімпійські ігри-2026.

Склад повідомили ексклюзивно для Суспільне Спорт в Національному паралімпійському комітеті.

Україну на Паралімпіаді-2026 представлятимуть 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Змагатимуться українці в чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

25 ліцензій — рекордний показник в історії України на зимових Паралімпійських іграх. Досі найбільше представництво "синьо-жовті" мали на Паралімпіаді-2014, коли країну представляли 23 атлети у трьох видах спорту.

Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026

Паралижні перегони і парабіатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафім Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук

Паралижні перегони і парабіатлон (з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна

Парагірськолижний спорт: Максим Гелюта

Парасноубординг: Владислав Хільченко

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026 через присутність там російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами. Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 наша збірна не пропускатиме.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

До бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 уже долучилися шість країн: Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Естонія та Нідерланди. Також урочистий захід бойкотуватимуть спортивний комісар ЄС Гленн Мікаллеф та низка європейських посадовців з різних країн.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.